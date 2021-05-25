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Пермские власти окажут помощь учителю, на которую напал школьник

Пермские власти окажут помощь учителю, на которую напал школьник

Сейчас власти решают, какие именно меры поддержки будут оказаны педагогу Учителю лицея №1 города Березники (Пермский край), на которую напал школьник с ножом, будет оказана поддержка со стороны губернатора Дмитрия Махонина и правительства края.

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