Обновление классификатора документов ЕАЭС — какие изменения ждут перевозчиков

Обновление классификатора документов ЕАЭС — это важный этап для перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности, от которого зависят корректность оформления грузов, сроки прохождения процедур и отсутствие задержек при перемещении товаров через границу.
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