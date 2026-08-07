Грузоперевозки ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Грузоперевозки ...

1 подписчик

Обновление классификатора документов ЕАЭС — какие изменения ждут перевозчиков

Обновление классификатора документов ЕАЭС — какие изменения ждут перевозчиков

Обновление классификатора документов ЕАЭС — это важный этап для перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности, от которого зависят корректность оформления грузов, сроки прохождения процедур и отсутствие задержек при перемещении товаров через границу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии