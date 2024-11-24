"Безопасной дозы не существует": врач-нарколог развенчал миф о пиве

Врач-нарколог развенчал популярные мифы об алкогольных напитках.Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев развенчал некоторые популярные мифы об алкогольных напитков.
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