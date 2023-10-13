Следствие раскрыло схему хищения средств из банка «Ассоциация»

Главный экономист «Ассоциации» Владимир Макаревич разработал схему хищения средств с корсчетов банка в европейском филиале ВТБ вместе с соучредителями московской инвестиционной компании «Волга капитал» (в 2020 году признана банкротом) Станиславом Машагиным и Павлом Увяткиным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.