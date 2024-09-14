Когда придет и на сколько задержится в России бабье лето-2024: синоптики назвали точные даты Ольга ВайленкоПосле кратковременного похолодания, которое застало многих жителей России врасплох в начале сентября, синоптики порадовали хорошими новостями: впереди нас ждет теплый период, который принято называть бабьим летом.