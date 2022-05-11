Велемудр. Мир тесен.

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ЧИСЛО ЖИЗНИ. ОБЕРЕГОВАЯ ЦИФРА ЖИЗНИ

ЧИСЛО ЖИЗНИ. ОБЕРЕГОВАЯ ЦИФРА ЖИЗНИ

Чтобы узнать число жизни, надо сложить год, месяц и день рождения до одной цифры. Для этого нарисуем 11 кругов, в первые 8 впишем свою дату рождения по григорианскому календарю, в следующие 2 – полученную сумму, а в последнем кружке — цифру жизни.

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