ЧИСЛО ЖИЗНИ. ОБЕРЕГОВАЯ ЦИФРА ЖИЗНИ

Чтобы узнать число жизни, надо сложить год, месяц и день рождения до одной цифры. Для этого нарисуем 11 кругов, в первые 8 впишем свою дату рождения по григорианскому календарю, в следующие 2 – полученную сумму, а в последнем кружке — цифру жизни.