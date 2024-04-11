Жить на 2 часа дольше. В норвежском регионе за полярным кругом просят ЕК о 26-часовом дне

Мэр норвежского города Вадсё обратилась к Еврокомиссии о создании 26-часового дня.Власти города Вадсё, самого северного региона Норвегии, обратились к Еврокомиссии с просьбой изменить часовой пояс на 26-часовой вместо 24-часового.