Жить на 2 часа дольше. В норвежском регионе за полярным кругом просят ЕК о 26-часовом дне

Мэр норвежского города Вадсё обратилась к Еврокомиссии о создании 26-часового дня.Власти города Вадсё, самого северного региона Норвегии, обратились к Еврокомиссии с просьбой изменить часовой пояс на 26-часовой вместо 24-часового.
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