NYT: пейджеры в Ливане перед взрывом издавали сигнал, чтобы их поднесли к лицу

Пейджеры в Ливане перед взрывом издавали звуковой сигнал. Об этом пишет американская газета New York Times со ссылкой на неназванного члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.
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