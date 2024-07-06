Такер Карлсон внял стенаниям Киева и предложил Зеленскому высказаться перед зрителями США, да и всего Запада, даже время было назначено, но внезапно третий помощник младшего дворника сообщил, что дорогой Такер идёт не .
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