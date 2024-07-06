Величайший правитель всех времён и народов опустил заштатного репортёришку

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Крым в подчинении укрожопии и России??Да вы что...ОХУ..ли???
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13 час.
Елена Филиппова
Да не переживайте, это очередной хохловброс. Какой им Крым - мы ещё Одессу с Николаевом должны забрать и с Приднестровьем соединиться.
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13 час.

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