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Все смотрели только на неё: Рудковская произвела фурор на вечеринке

Все смотрели только на неё: Рудковская произвела фурор на вечеринке

Звездная блондинка рассказала, как привлекла к себе внимание окружающих. Яна Рудковская Социальные сетиЯна Рудковская на днях блистала на светской вечеринке с редким дорогим аксессуаром, о котором мечтает любая модница.

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