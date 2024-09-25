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Положение Венеры в натальной карте подскажет, как с помощью одежды привлечь удачу и любовь

Положение Венеры в натальной карте подскажет, как с помощью одежды привлечь удачу и любовь

Положение Венеры в натальной карте подскажет, как с помощью одежды привлечь удачу и любовь Алёна Юрьева В астрологии важным показателем является знак, в котором находится Солнце, но не стоит забывать о других планетах, таких как Венера, которая играет ключевую роль в нашем стиле и в том, как мы привлекаем окружающих.

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