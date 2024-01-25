«Ждите приказов», — «сбежавший» Нагиев перестал молчать и сделал открытое заявление

Актёр Дмитрий Нагиев очень давно не общался со своей аудиторией. Сначала он решил вовсе прекратить заниматься карьерой (временно, конечно) на фоне накаленной политической ситуации в мире, а через какое-то время всё-таки вернулся в свою деятельность, но так и не наладил связь со своими подписчиками.