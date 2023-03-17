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В Смоленске сотрудники полиции совместно с представителями общественности и медиками провели антинаркотическую лекцию для молодежи

Наркомания является одной из важнейших проблем нашего общества, вызывающей острую необходимость решительных и активных действий в организации профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде.

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