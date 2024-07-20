Экс-депутат Верховной рады Фарион скончалась в больнице

владимир рябченко

У профессиональных охотников в отношении собак с признаками бешенства есть правило - отстреливать... догавкалась тётя... ну и Куеву инфоповод: вырастить ещё одну степанубандеру... Ждем-с памятников и выступления Парубия на митингах... За ним расправа в Одессе...