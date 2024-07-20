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Экс-депутат Верховной рады Фарион скончалась в больнице

Экс-депутат Верховной рады Фарион скончалась в больнице

@ Anastasiia Smolienko/ Keystone Press/ Global Look Press Tекст: Максим Попов Ирина Фарион, бывший депутат Верховной рады, которая в пятницу стала жертвой стрельбы, скончалась в больнице, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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Комментарии
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Константин Самарин
Украина начала очищаться от скверны?
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14 час.
владимир рябченко
У профессиональных охотников в отношении собак с признаками бешенства есть правило - отстреливать... догавкалась тётя... ну и Куеву инфоповод: вырастить ещё одну степанубандеру... Ждем-с памятников и выступления Парубия на митингах... За ним расправа в Одессе...
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14 час.
Vova Гарин
От неё дух смерти давно разносился,осталось кол осиновый вбить в череп и картина маслом.хохлы попьют киселёк на радостях 😁
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13 час.

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