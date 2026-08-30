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Русский Днепропетровск

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49 часов «Бандерольного» ада: Киев превращает в Краматорск, на город летят и беспилотники, и ракеты

49 часов «Бандерольного» ада: Киев превращает в Краматорск, на город летят и беспилотники, и ракеты

Радомир Маркуш 29 августа 2026 г., 20:24   Без массовых реактивных дронов-перехватчиков столица бандеровцев стала прифронтовым городом В утренней «переможной» ….

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