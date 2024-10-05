Хуснуллин: нелегальной миграции в России больше не будет

Нелегальной миграции в России больше не будет, надо это четко понимать, заявил после окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии о торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшей в Душанбе, вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин – сопредседатель с российской стороны "Нелегальной миграции нас в стране больше не будет, надо это четко понимать.