Театр абсурда
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Театр абсурда

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Хуснуллин: нелегальной миграции в России больше не будет

Хуснуллин: нелегальной миграции в России больше не будет

Нелегальной миграции в России больше не будет, надо это четко понимать, заявил после окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии о торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшей в Душанбе, вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин – сопредседатель с российской стороны "Нелегальной миграции нас в стране больше не будет, надо это четко понимать.

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