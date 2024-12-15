Новые власти Сирии обсудили ситуацию в стране со спецпосланником ООН

Адаптацию резолюции ООН по Сирии 2015 года к «реалиям на земле» и создание условий для возвращения сирийских беженцев обсудил лидер вооруженной оппозиции в Сирии Ахмед аш-Шараа (ранее известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, 15 декабря сообщило главное командование сирийской вооруженной оппозиции.