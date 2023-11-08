Шойгу заявил, что РФ и Китай не создают военный блок

Отношения между Россией и Китаем выступают образцом стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве.