Шойгу заявил, что РФ и Китай не создают военный блок

Отношения между Россией и Китаем выступают образцом стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве.
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