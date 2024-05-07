С института теологии с победой

19 апреля 2024 года в УО ´Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла´ БГУ состоялась церемония награждения победителей Международного конкурса исследовательских и творческих литературных работ ´Духовный свет´.
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