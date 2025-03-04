Видео: Смоленским бойцам передали средства защиты от ударов беспилотников

Василий Анохин получил весточку от бойцов из именного добровольческого подразделения "Кривичи". Глава региона отметил, что парням передали систему РЭБ "Капюшон" и всенаправленный детектор обнаружения БПЛА "Булат" - устройства служат для защиты от ударов беспилотных летательных аппаратов.