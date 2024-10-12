Будь в курсе. Алкоголь правила уверенного отказа.

В целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни в рамках проекта для молодёжи ´Твой путь в жизни´ для учащихся УО ´Бобруйский государственный механико-технологический колледж´ был подготовлен час здоровья с элементами тренинга ´Будь в курсе.
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