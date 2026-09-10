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Царьград

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Ветеран Анна Петрочук отметила 102-летие в Краснодаре

Ветеран Анна Петрочук отметила 102-летие в Краснодаре

Сто второй день рождения отметила 10 сентября в Краснодаре Анна Петрочук — ветеран Великой Отечественной войны, носящая звание Почётного гражданина города.

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