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Бадоса досрочно завершила сезон из-за травмы

Экс-вторая ракетка мира Пауда Бадоса досрочно завершила сезон. Причиной стала травма спины. US Open станет третьим «Большим шлемом», который она пропустит в этом сезоне.

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