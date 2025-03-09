Пленная девушка — боевик ВСУ рассказала о наркоманах среди инструкторов

Галина Казымова, боевик ВСУ, бывшая украинская заключённая, взятая в плен российскими войсками, рассказала, что инструктора, «готовившие» её и других вступивших в ряды ВСУ из колонии девушек, были наркоманами.
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