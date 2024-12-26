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SANA: 14 сотрудников МВД Сирии погибли из-за засады сторонников Башара Асада

SANA: 14 сотрудников МВД Сирии погибли из-за засады сторонников Башара Асада

Четырнадцать сотрудников МВД временного правительства Сирии погибли в засаде в пригороде Тартуса.Министерство внутренних дел временного правительства Сирии сообщило о 14 погибших сотрудников, которые попали в засаду в пригороде Тартуса.

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АндрейБорков
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