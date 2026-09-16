22 странные фотографии из реальной жизни, в которые трудно поверить

Мы ежедневно листаем сотни снимков — и большинство из них мозг обрабатывает на автопилоте. Но иногда попадается кадр, который заставляет остановиться, перемотать назад и уставиться в экран: это что, вообще, такое? Именно такие фотографии собрали пользователи специального интернет-сообщества.
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