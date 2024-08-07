Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в среду

И объяснил, почему это – самый жаркий день в истории города Сегодня в Петербурге облачно, днём будет нежарко – всего 21-22 градуса тепла, однако именно 7 августа считается самым жарким днём в истории города.
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