Сильный грохот перепугал жителей деревни Боровского района

Огнем оказался охвачен строящийся дом. В результате пожара уничтожены строение самого дома, хозпостройка и 10 кубов пиломатериаловЖителей деревни Кириллово Боровского района Калужской области поздно вечером 13 марта перепугал сильный грохот.
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