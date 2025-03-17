В Архангельске горел автосервис

Накануне пожар произошёл в архангельском автосервисе по улице Тимме, 28, стр 1.В пресс-службе Главного управления МЧС России по Архангельской области сообщили, что прохожие заметили дым, исходящий из ворот, и незамедлительно вызвали пожарную охрану.