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На глупую «фотожабу» танка Т-62М с башней от Т-90М повелись даже в Forbes

На глупую «фотожабу» танка Т-62М с башней от Т-90М повелись даже в Forbes

Совсем недавно в запрещённой в России социальной сети «Твиттер» появилась странного вида фотография, на которой якобы запечатлён российский танк Т-62М с тотальными улучшениями, соответствующими его младшему собрату в лице Т-90М.

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