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Закон, порядок, государство

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Прошедшим переподготовку участникам специальной военной операции вручили жилищные документы и госнаграды

Прошедшим переподготовку участникам специальной военной операции вручили жилищные документы и госнаграды

Заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил военнослужащим-участникам специальной военной операции государственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания и ордена Мужества.

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