Смотрите выше: 6 звезд, которые сделали операцию по уменьшению груди

Наверное, во всем мире нет ни одной женщины, которая довольна всем. Брюнетки завидуют блондинкам, курчавые скупают выпрямители для волос, а уж про востребованность хирургических манипуляций с объемом груди и говорить нечего.
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