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Кудалык несмотря на карантин проводили шымкентцы

Кудалык несмотря на карантин проводили шымкентцы

Полицейские Шымкента остановили проводимый во время карантина кудалык. Ежедневно стражами порядка проводятся рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений требований Постановления Главного государственного санитарного врача города.

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