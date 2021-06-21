Кудалык несмотря на карантин проводили шымкентцы

Полицейские Шымкента остановили проводимый во время карантина кудалык. Ежедневно стражами порядка проводятся рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений требований Постановления Главного государственного санитарного врача города.
Полицейские Шымкента остановили проводимый во время карантина кудалык. Ежедневно стражами порядка проводятся рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений требований Постановления Главного государственного санитарного врача города.
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