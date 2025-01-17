Проверь себя: в эти 10 качеств мужчины влюбляются чаще всего

Конечно, объяснить любовь логически очень сложно. Ведь как разобраться, почему одни люди западают нам в душу, а другие не вызывают особых чувств? Ученые уже много лет пытаются изучить природу любви и понять, по каким критериям мы делаем свой выбор.
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