Что сдерживает цены на мясо в России

Продажа мяса за рубеж помогает сдерживать цены на него в России. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза России, отечественные производители мяса и мясной продукции на треть нарастили экспорт, сохранив стопроцентную самообеспеченность рынка этими продуктами.
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