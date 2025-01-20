Что сдерживает цены на мясо в России

Продажа мяса за рубеж помогает сдерживать цены на него в России. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза России, отечественные производители мяса и мясной продукции на треть нарастили экспорт, сохранив стопроцентную самообеспеченность рынка этими продуктами.