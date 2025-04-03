Ступени к увольнению: что означают для работника замечание и выговор?

Трудовой кодекс России предусмотрел три вида дисциплинарных взысканий.За опоздание на работу на вас могут наложить дисциплинарное взыскание - замечание или выговор, рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с Russia Today.