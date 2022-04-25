Сергей Степашин высказался о перспективах «Динамо» в этом сезоне. Вчера команда Сандро Шварца проиграла ЦСКА (0:1) в матче 26-го тура РПЛ и отстала от лидирующего «Зенита», у которого есть матч в запасе, на 3 очка.