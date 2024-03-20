В центральный аппарат СК России будет представлена информация о мерах, принятых по результатам расследования уголовного дела о противоправных действиях несовершеннолетней в Пермском крае

В средствах массовой информации опубликован материал о намерении родственников девочки из Пермского края, ставшей жертвой травли со стороны сверстников, обратиться к Председателю СК России в связи с прекращением уголовного дела.
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