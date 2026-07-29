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Возвращение Крыма не стоит на повестке дня – Зеленский

Возвращение Крыма не стоит на повестке дня – Зеленский

Владимир Зеленский в интервью Fox News высказался о возвращении полуострова Крым. Источник фото: Reuters Владимиру Зеленскому задали вопрос, является ли приоритетом Украины возвращение Крыма после атак по полуострову.

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