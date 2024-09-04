Венесуэла поблагодарила Россию за осуждение ареста США самолета Мадуро

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале выразил благодарность официальному представителю МИД России Марии Захаровой за осуждение действий США, арестовавших самолет президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.
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