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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пиняев о «Зените»: «Не было никаких предложений. Если нахожусь в «Локо», мои мысли только об этой команде»

«Не было никаких предложений. Зачем думать о каком-то следующем шаге, если ты не сделал текущий? Стараюсь исходить из того, что идти нужно шаг за шагом.

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