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ДумаТВ

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Кара-оол поддерживает новый порядок выплат военнослужащим, получившим ранения

Кара-оол поддерживает новый порядок выплат военнослужащим, получившим ранения

Заместитель Председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол («Единая Россия») поддерживает введение нового порядка назначения единовременных выплат военнослужащим, получившим ранения и установившим инвалидность.

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