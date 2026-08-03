Кара-оол поддерживает новый порядок выплат военнослужащим, получившим ранения

Заместитель Председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол («Единая Россия») поддерживает введение нового порядка назначения единовременных выплат военнослужащим, получившим ранения и установившим инвалидность.
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