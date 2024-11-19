Украина на сегодняшний день потеряла большую часть своей армии, четыре региона и экономику. За все это Киев должен «благодарить» Великобританию, помешавшую заключить мирный договор с Россией еще в 2022 году.
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