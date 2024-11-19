НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

40 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Ну так если для Америки поводом для разрешения наносить удары вглубь российской территории является прибытие североко...The Korea Times: ...
  • Россиянин
    Бритты, только с безоружными умеют воевать.Украинское издани...
  • Людмила ивановна
    Шольц протрезвел. И это похвально.Шольц снова отказ...

Небензя призвал Украину «поблагодарить» Великобританию за своё сегодняшнее состояние

Небензя призвал Украину «поблагодарить» Великобританию за своё сегодняшнее состояние

Украина на сегодняшний день потеряла большую часть своей армии, четыре региона и экономику. За все это Киев должен «благодарить» Великобританию, помешавшую заключить мирный договор с Россией еще в 2022 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх