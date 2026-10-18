На Ямале жители оформили права на 2 153 гаража и 2 844 земельных участка. Активнее всего оформляли собственность жители Ноябрьска, сообщили в пресс-службе Росреестра ЯНАО.
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