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Зарплата "в конверте" и пробелы в стаже могут сократить размер пенсии

Зарплата "в конверте" и пробелы в стаже могут сократить размер пенсии

Эксперт назвала главные угрозы для пенсионных баллов Эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии, доцент Екатерина Медякова рассказала РИА Новости, из‑за чего может снизиться размер пенсии.

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