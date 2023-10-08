Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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An Nahar: Киев больше не может воспринимать помощь Запада как нечто само собой разумеющееся

An Nahar: Киев больше не может воспринимать помощь Запада как нечто само собой разумеющееся

«Консервативное крыло Республиканской партии, лояльное бывшему президенту США Дональду Трампу, проголосовало против предложения Джо Байдена предоставить Украине помощь в размере 24 миллиардов долларов из бюджета федерального правительства.

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