An Nahar: Киев больше не может воспринимать помощь Запада как нечто само собой разумеющееся

«Консервативное крыло Республиканской партии, лояльное бывшему президенту США Дональду Трампу, проголосовало против предложения Джо Байдена предоставить Украине помощь в размере 24 миллиардов долларов из бюджета федерального правительства.
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