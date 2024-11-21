Трамп не разбирается в сути конфликта на Украине. У него ничего не выйдет – американский профессор

АНГЕЛ АНГЕЛ

А с кем договариваться и вести переговоры? А кто такой нарик Зе? Жидохохол в не закона, террорист. Террористическая хунта захватившая власть на территории принадлежащие России. Кто с ним будет вести переговоры и его режимом? Любые договоренности и договора будут нелегитимны при избрании легитимной власти, которая их не признает и с юридической стороны будут правы. А потом власти России с террористами переговоров не ведут, только выполнение всех поставленных задач СВО. Которые включают в себя и защиту православия и православных.… Его бы слова да БОГУ в уши... Но как показала история, с индейцами тоже договаривались, заключали меморандумы и договора. Результат изгнали с их земель и загнали их в резервации... нЕт и одной войны, цветной революции, военных переворотов и т.д. в истории, чтобы в нех не приняли участие американцы. Кстати чтобы они не предали своих союзников, не подменили международное право на правила и т.д. Так что верить американцам себе дороже. Верить нельзя ни кому, даже себе, мне можно. Шутка.…