Панамский канал скоро «выйдет из строя»: Есть ли альтернативные маршруты?

Спасение Панамского канала займет годы и будет стоить миллиарды, если это вообще возможно. В нескольких сотнях футов от огромных танкеров, перевозящих грузы по всему миру, над ватерлинией возвышаются тощие пни.
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