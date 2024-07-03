В Роскачестве рассказали, какие готовые блюда в жаркую погоду лучше не заказывать на дом

Эти блюда могут быть опасны для здоровья Некоторые блюда в жару могут стать опасными, отметила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Наталья Колганова, сообщает радио Sputnik.
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