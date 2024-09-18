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Украинский «Метинвест» столкнулся с нехваткой кадров из-за мобилизации

Украинский «Метинвест» столкнулся с нехваткой кадров из-за мобилизации

Промышленные предприятия на Украине испытывают острый дефицит кадров. Причиной является повсеместная мобилизация, заявил гендиректор металлургического холдинга «Метинвест» Юрий Рыженков в беседе с Forbes.

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